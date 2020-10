"A Luz será o Tesla dos estádios"

ENTREVISTA >> Damon Lavelle, o arquiteto que no início do século projetou o recinto benfiquista, está a inspirar-se num modelo automóvel para a remodelação do mesmo, que passa também por um aumento da lotação

Damon Lavelle, arquiteto da empresa Populous que, no início do século, foi o responsável pelo projeto do Estádio da Luz tem conversado com dirigentes do Benfica quanto a uma hipotética remodelação do recinto. Ainda não há data para se iniciar o processo, mas desde já lhe apresentamos algumas das principais ideias.

Em que ponto estão as conversações com o Benfica no sentido de uma remodelação da Luz?

-No ano passado, analisámos a possibilidade de remodelação e expansão das instalações do estádio. Juntamente com Luís Filipe Vieira e com Mário Dias averiguámos também a hipótese de remodelarmos a zona dos camarotes, as bancadas em geral, assim como a possibilidade de aumentar a capacidade. Agora, vim cá pelo 17.º aniversário da inauguração e aproveito para me reunir com as pessoas.