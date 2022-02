Uma novidade nos convocados do Benfica para o primeiro jogo com o Ajax

Nélson Veríssimo chamou 22 jogadores para a primeira mão dos oitavos de final da Champions. Jogo na Luz tem início às 20h00 desta quarta-feira.

São 22 os jogadores chamados por Nélson Veríssimo para o jogo com o Ajax, da primeira mão dos oitavos de final da Champions. Relativamente ao jogo com o Boavista, de destacar a entrada do jovem defesa Tomás Araújo.

Ainda sem André Almeida, a contas com uma lombalgia, além das ausências prolongadas de Lucas Veríssimo, Rodrigo Pinho e Haris Seferovic, o treinador Nélson Veríssimo praticamente repetiu a convocatória do último jogo na Liga, no empate de sexta-feira com o Boavista (2-2).

A partida com o campeão dos Países Baixos tem início às 20h00, no Estádio da Luz.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Valentino, Otamendi, Morato, Grimaldo, Gilberto e Tomás Araújo;

Médios: Meité, Weigl, Nemanja Radonjic, Diogo Gonçalves, Taarabt, Everton, Rafa, João Mário, Gil Dias e Paulo Bernardo;

Avançados: Darwin, Yaremchuk e Gonçalo Ramos.