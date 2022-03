Lista de convocados do Benfica para o jogo com o Vizela tem baixas a registar

Gilberto e Yaremchuk não fazem parte dos eleitos para o jogo que abre a ronda 26, assim como Otamendi.

Nélson Veríssimo chamou 21 jogadores para o encontro desta sexta-feira (20h15) com o Vizela, que abre a ronda 26 do campeonato. São de destacar a ausêncsia de Roman Yaremchuk, que apresentou sintomas de gripe, no lote de eleitos, Gilberto, titular nos últimos encontros das águias,, e Otamendi, que estava condicionado devido a um problema físico no tornozelo.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Vertonghen, Tomás Araújo, André Almeida, Morato, Grimaldo e Valentino;

Médios: Diogo Gonçalves, Weigl, Paulo Bernardo, Gil Dias, Nemanja, Taarabt, Meité, Rafa, João Mário e Everton;

Avançados: Darwin, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 14H35