A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Marítimo

Jorge Jesus chamou 20 jogadores para o jogo deste domingo com o Marítimo, da ronda 15 do campeonato. Apito inicial marcado para as 17h00.

São 20 os jogadores chamados por Jorge Jesus para o encontro deste domingo (17h00) com o Marítimo, da ronda 15 do campeonato. Relativamente ao encontro de quarta-feira com o Covilhã, para a Taça da Liga, são de assinalar alguns regressos, como Vertonghen e Otamendi, este último alvo de um violento assalto em casa, após o jogo de Famalicão, na ronda anterior da Liga Bwin. Vlachodimos, Grimaldo, Weigl e João Mário são outros nomes de regresso à lista.

De fora, em relação ao jogo com o Covilhã, ficaram o guarda-redes Svilar, os defesas Gil Dias, Ferro e Tomás Araújo e os médios Meite e Gedson Fernandes.

Recorde-se que Jorge Jesus não vai marcar presença no banco, uma vez que se encontra a cumprir castigo. João de Deus, à semelhança do duelo com a equipa serrana, ganho por 3-0, irá assumir funções junto ao relvado.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos

Defesas: Vertonghen, Otamendi, André Almeida, Gilberto, Grimaldo, Morato e Valentino Lázaro;

Médios: Everton, Julian Weigl, Pizzi, Adel Taarabt, Rafa, João Mário e Paulo Bernardo;

Avançados: Seferovic, Gonçalo Ramos, Darwin e Yaremchuk.