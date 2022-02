As notas de destaque na lista de convocados do Benfica para o jogo com o Boavista

Partida que abre a ronda 23 do campeonato, com início às 20h15 de sexta-feira.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, chamou 21 jogadores para o encontro com o Boavista, no Bessa, que abre a ronda 23 do campeonato às 20h15 de sexta-feira. Destaque para a saída de André Almeida dos eleitos, assim como de Svilar, rendido por Helton Leite.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos;

Defesas: Morato, Gilberto, Valentino, Vertonghen, Otamendi e Grimaldo;

Médios: Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, João Mário, Gil Dias, Weigl, Nemanja, Taarabt, Meité, Everton e Rafa;

Avançados: Gonçalo Ramos, Yaremchuk e Darwin.