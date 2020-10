A lista de convocados de Jesus para a estreia do Benfica na Liga Europa

Benfica estreia-se na fase de grupos da Liga Europa em casa do Lech Poznan.

Jorge Jesus chamou 24 jogadores para o primeiro encontro da fase de grupos da Liga Europa, frente ao Lech Poznan. Sem André Almeida, que sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito, frente ao Rio Ave, o treinador das águias convocou todos os "pesos pesados" do plantel.

Todibo, a contas com uma tendinopatia, também é carta fora do baralho para uma partida com início marcado para as 17h55 de quinta-feira.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Vlachodimos, Helton Leite e Mile Svilar;

Defesas: Grimaldo, Ferro, Gilberto, Nuno Tavares, Otamendi, Jardel e Vertonghen;

Médios: Pizzi, Rafa, Pedrinho, Taarabt, Everton, Gabriel, Chiquinho, Cervi, Diogo Gonçalves e Julian Weigl;

Avançados: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.