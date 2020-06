A imagem e a curta mensagem de Julian Weigl nas redes sociais

Médio alemão recorreu este domingo às redes sociais. Foi uma das principais vítimas do apedrejamento do autocarro.

Julian Weigl, um dos jogadores do Benfica, a par de Zivkovic, que tiveram de ir ao hospital na sequência do apedrejamento do autocarro da equipa, deixou este domingo uma mensagem nas redes sociais. O médio alemão publicou uma imagem onde surge no treino, com "mantenha-se positivo" como legenda.

Recorde-se que ontem, Sarah Richmond, namorada do médio, relatou os momentos de pânico que viveu quando percebeu que o companheiro tinha ficado ferido após o autocarro do Benfica ter sido apedrejado.

"O Julian está bem, dentro do possível. Devido ao impacto da pedra no vidro ficou com pedaços no olho, que tiveram de ser retirados no hospital. Mas já está bem, foram lesões superficiais, por isso não teve de ficar internado. Quando o ataque ocorreu estávamos ao telefone e, de repente, ele começou a gritar. Eu, claro, fiquei em choque. Percebi que havia muita confusão e ouvi alguém a dizer-lhe "Julian, não abras os olhos!". Continuei ao telefone a tentar ouvir alguma coisa e um membro do staff disse-me para não me preocupar, que uma pedra tinha entrado no autocarro e ligava-me depois. Fiquei confusa durante os 10 minutos e à espera da minha chamada", afirmou, em entrevista à cadeia televisiva RTL.

Refira-se que tanto Weigl como Zivkovic, as vítimas do ataque ao autocarro ocorrido após o nulo com o Tondela, evoluíram bem dos ferimentos e já treinam normalmente sob o comando de Bruno Lage.