A ida de Gilberto para o Benfica ao pormenor: "Se jogar como no Fluminense..."

O agente de Gilberto aponta a "confiança" do clube no atleta, que diz ter sido pedido por Jesus.

A mudança para o Benfica representa o regresso de Gilberto à Europa, depois de já ter atuado na Fiorentina. Destacando a "grande confiança" que sente do clube no lateral, Allan Espinosa, empresário do atleta, espera que "ele possa fazer uma boa época" e vê o ingresso na Luz como "uma nova oportunidade". "Quando surgiu a possibilidade de voltar à Europa, num grande clube como o Benfica e com um treinador que teve tanto sucesso no Brasil, ele ficou imediatamente muito animado", referiu o empresário do defesa, reforçando: "O seu sonho é vestir a camisola da seleção. Se jogar como no Fluminense pode ter a sua oportunidade. Este desafio pode ser visto como uma segunda chance."

Recordando que "na Fiorentina, com Paulo Sousa, Gilberto não teve muitas oportunidades", Espinosa frisou que Gilberto "foi um pedido de Jorge Jesus". "Gilberto jogou muito bem depois do regresso do campeonato e Jesus já o tinha solicitado no Flamengo, mas depois pediu-o ao Benfica", ressalvou o agente do novo defesa, explicando que o clube da Luz "tem uma estrutura incrível" e que Gilberto "está muito motivado por tudo isto".