A hora de Svilar: entrada no onze e novo contrato à vista no Benfica

Vlachodimos, tal como Everton, está com covid-19 e Jorge Jesus só tem mais um guarda-redes do plantel disponível.

A covid-19 voltou a atacar o plantel benfiquista e provocou mais duas baixas no elenco, já por si reduzido, à disposição de Jorge Jesus para a receção desta segunda-feira ao Nacional. Vlachodimos e Everton acusaram positivo, aumentando para dez o número de jogadores infetados e afastados dos relvados, com a particularidade de, no caso do guardião grego, deixar o treinador com apenas uma opção disponível para a defesa das redes, o belga Svilar, curiosamente o primeiro a ter acusado positivo, em setembro, do lote de atletas que iniciaram a época no Seixal.

Svilar chega-se agora à frente, ele que tem sido opção apenas para a equipa B esta época - como forma de ter ritmo e prosseguir a sua evolução -, curiosamente numa altura em que, apurou O JOGO, os responsáveis encarnados já discutem com ele a renovação de contrato. O vínculo atual do belga de 21 anos expira em junho de 2022 e as partes negoceiam a extensão da ligação até ao mesmo mês de 2025 ou 2026, podendo o acordo ser alcançado em breve.

Certo é que Svilar tem lugar reservado para os jogos com Nacional (I Liga) e Belenenses (Taça de Portugal), porque Helton Leite também contraiu o vírus, tendo em aberto a possibilidade de ser até chamado para o dérbi de dia 1 de fevereiro, dado que o seu companheiro brasileiro (Vlachodimos só por volta de dia 4), se tudo correr pelo melhor, apenas deverá estar disponível na véspera da partida com o Sporting.

Sobre este tema específico da baliza, Jorge Jesus referiu que "os dois guarda-redes que têm jogado mais são dois excelentes guarda-redes", acrescentando que também Svilar "tem muita qualidade". "Temos segurança total nele para amanhã [hoje]. Não é por causa dele que as coisas vão correr mal, de certezinha absoluta. Tenho a máxima confiança nele, vai demonstrar amanhã [hoje] todo o seu valor", apontou.

Svilar vai fazer apenas o seu sexto jogo de campeonato desde que chegou à Luz no início de 2017/18, de um total de 21 jogos nessas quase três épocas e meia. Vai suceder a Vlachodimos que, contratado para 2018/19, só falhou uma jornada de campeonato, com o Aves na última temporada, porque o interino Nélson Veríssimo quis dar uma oportunidade precisamente ao internacional sub-21 belga.