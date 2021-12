A garantia de Jorge Jesus quando questionado sobre o Flamengo

Treinador do Benfica deixa bem claro: "o foco é só um".

Jorge Jesus, em entrevista rápida com Arthur Quezada, correspondente da TNT Sports em Portugal, após o triunfo sobre o Dínamo Kiev (2-0) e consequente apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, deixou claro que o seu foco é apenas um, o Benfica, descartando um possível regresso ao Flamengo, pelo menos até terminar o contrato com as "águias".

"O meu foco é só um: o Benfica. Voltei passado oito anos a um clube que me fez feliz durante seis. Voltei porque os adeptos também quiseram que voltasse e agora é o inverso. Mas isso faz parte. Era pior se os adeptos dos clubes onde tenho trabalhado não gostassem do trabalho que eu realizei", começou por dizer o treinador encarnado.

"O trabalho que eu realizei nos 14 meses [no Flamengo] foi um trabalho que para mim vai ficar sempre na história do meu currículo e agora tenho de me concentrar é no Benfica, concentrar no meu contrato que acaba em julho, isso é que é importante para mim. O meu foco é o Benfica", concluiu.