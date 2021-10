Darwin Núñez foi distinguido com o prémio de Avançado do Mês da Liga Bwin. Luis Díaz e Gustavo Sauer fecharam o pódio.

Darwin Núñez, avançado do Benfica, foi considerado o Avançado do Mês da Liga Bwin, com 23% dos votos por parte dos treinadores do principal campeonato português.

O uruguaio superou Luis Díaz (14%), do FC Porto, e Gustavo Sauer (13%), do Boavista.

No mês de setembro, Darwin apontou quatro golos em três jogos.