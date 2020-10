A frase de Jesus sobre o Barcelona chegou a Espanha: "Converteu um elogio numa crítica"

"Não direi que seja o Barcelona de agora, nem quero que seja parecido ao de agora. Não me importo nada que seja comparado ao Barcelona de há uns anos. Estamos mais confiantes, a sentir-se melhores", afirmou Jorge Jesus, no final do Benfica-Standard Liège, quando confrontado com a opinião de Carcela, jogador da equipa belga, que comparou a posse de bola dos encarnados - destacando Pizzi e Taarabt - com a forma de jogar da equipa catalã.

Ora, a frase teve natural eco em Espanha, com dois jornais a destacarem-na na homepage dos respetivos sites. "Jorge Jesus ataca o Barça", escreveu o diário As, com sede em Madrid; enquanto o Sport, da Catalunha, refere que "converteu um elogio numa crítica".