A exibição do Benfica no dérbi: só Yaremchuk fez Darwin acreditar

UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Benfica no dérbi (0-3) com o Sporting, na 13ª jornada da Liga Bwib

Vlachodimos 6

Sofreu três golos sem culpas diretas. Destaque para uma enorme defesa aos 37", tirando o golo a Pote.



André Almeida 3

Como central revelou desacerto posicional e falta de entendimento, em particular com Lázaro. Em todos os golos sofridos está na fotografia.



Otamendi 6

Tentou ser o comandante num navio a naufragar. Mesmo com queixas físicas na segunda parte foi a todas.



Vertonghen 4

A conexão com Grimaldo esteve longe de ser perfeita, sendo apanhado algumas vezes pela velocidade dos adversários.



Lázaro 3

Um corpo estranho no jogo da equipa, apesar de ter procurado a linha para cruzar. A defender abriu espaços.



Weigl 4

Sob pressão, não conseguiu iniciar a distribuição com certeza. No plano defensivo foi claramente superado.



João Mário 5

Sofreu duas entradas duras logo no arranque que o parecem ter inibido. Podia ter marcado aos 62" mas faltou-lhe sempre capacidade para animar a equipa.



Grimaldo 5

Aos 10" obrigou Adán a defesa atenta e aos 90"+2" viu um disparo barrado. Na ala perdeu mais do que ganhou frente a Pedro Porro.

Rafa 5

Aos 65" atingiu a barra, num dos poucos lances onde fugiu às marcações. Antes, aos 40" e aos 47", tivera fogachos de desequilíbrio. Mas foi pouco.



Everton 4

Na primeira parte mal se viu a atacar e, na segunda, recuou para mostrar claras fraquezas defensivas, até sair.



Darwin 6

Como ponta-de-lança foi presa fácil mas, quando na segunda parte encostou mais à esquerda e teve apoio de Yaremchuk, cresceu. Aos 60" acertou no poste e aos 79" falhou por milímetros o desvio, ele que meteria a bola nas redes aos 80", em lance anulado.



Yaremchuk 6

Quando saiu do banco agitou a equipa, acrescentando profundidade e acutilância. Aos 65" e aos 80" teve um par de assistências primorosas que não tiveram sequência. Porque entrou tão tarde?



Taarabt 4

Tirando o amarelo que viu, não acrescentou nada.



Gilberto 5

Trouxe melhorias em relação a Lázaro ou Everton na ala direita, mas numa fase difícil.



Pizzi 6

Saiu da invisibilidade com um grande golo que de nada valeu já. Mesmo assim, fez mais do que todos os outros...



Gonçalo Ramos -

Procurou dar mais poder de choque na área leonina mas teve pouco tempo para isso.