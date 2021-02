Treinador do Benfica falou sobre a situação clínica de Lucas Veríssimo, sem dar certezas se vai jogar amanhã, domingo, frente ao Farense.

Em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo frente ao Farense, agendado para as 20h30 de amanhã, domingo, a contar para a 20ª jornada do campeonato, Jorge Jesus falou sobre a fadiga dos jogadores e deu o exemplo de Lucas Veríssimo, que se estreou com a camisola do Benfica no empate com o Arsenal, 1-1, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"O [Lucas] Veríssimo foi um dos jogadores que durante o jogo teve problemas físicos, de fadiga, mostrou que não está pronto para jogar 90 minutos, apesar de ter feito um bom jogo e demonstrado todo o valor que tem", começou por dizer.

"Ainda não sei o diagnóstico médico, portanto há aqui vários "ses", por isso ainda não posso responder com certezas [se vai jogar ou não]", continuou.

Jorge Jesus falou assim da gestão do esforço:

"Não é o facto de estar a 13 pontos que me vai a mim condicionar quem vou usar. Se tiver de mudar é pelo facto de ter jogado na quinta-feira, a equipa que jogou ainda não a vi, é hoje que vou ver. Ontem fez trabalho de recuperação, mas não foi comigo. Hoje é que vou reconhecer e falar com os jogadores para saber como estão. É normal que alguns estejam mais carregados, e vou ter de mudar. Mas isso faz parte", afirmou, concluindo depois:

"Daqui a uma semana, queria que estivessem a fazer a mesma pergunta. É neste contexto que vivem as grandes equipas. Se mudar não tem nada a ver com a pontuação, tem a ver com o facto de haver jogadores que ainda não estão recuperados do jogo."