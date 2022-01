À espreita de uma segunda vida: Everton e Pizzi podem beneficiar com a "chicotada"

Nélson Veríssimo, que substituiu Jorge Jesus, irá agora moldar a equipa à sua imagem e o camisola 7, que baixou a utilização de 81,2 por cento para 49,1%, já beneficiou: foi titular no Dragão e fez 87"

A entrada de Nélson Veríssimo para o comando do Benfica, em substituição de Jorge Jesus, promete trazer um outro ar ao plantel, não só pela mudança de ideias que o ex-técnico da equipa B das águias pretende implantar mas também no espaço que os protagonistas passarão a ter daqui em diante, numa espécie de possível segunda oportunidade para alguns, nomeadamente os que já estavam em 2020/21.

A saída de Jesus veio na sequência de um conflito direto com Pizzi e o médio, um dos capitães do grupo, pode até vir a ser um dos beneficiados principais desta chicotada, a par de Everton, cujo empresário chegou a criticar o técnico por colocá-lo a atuar na ala, admitindo mesmo a saída da Luz. Esta dupla viu cair a sua taxa de utilização de forma considerável de uma temporada para a outra, sendo que se Pizzi já perdera espaço com a chegada de Jesus, o camisola 7 era indiscutível.