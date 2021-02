A eliminação do Benfica na imprensa internacional: "Conta de Jesus aumenta"

De Inglaterra ao Brasil, a eliminação do Benfica na Liga Europa diante do Arsenal motivou reações um pouco por todo o lado, com o Globoesporte a vincar o "aumento" da conta de eliminações de Jorge Jesus. Veja o que se escreveu lá fora.

Sky Sports (Reino Unido) - Aubameyang a salvar

"O Arsenal sobrevive a um enorme susto e apura-se para os oitavos de final da Liga Europa. Aubameyang salvou o Arsenal da derrota com um golo no final e assegurou uma vitória dramática."

BBC Sport (Reino Unido) - Grécia a conspirar

"Após sair da Liga Europa no último ano com o Olympiacos, parecia que as circunstâncias conspiravam para outra eliminação. Mas criticado por falhar na primeira mão, Aubameyang redimiu-se."

Marca (Espanha) - A montanha-russa

"A época do Arsenal é uma montanha-russa. No 11.º lugar na Premier League, a Liga Europa é um caramelo para ganhar um título. Os 'gunners' qualificaram-se com suspense e graças a Aubameyang."

Globoesporte (Brasil) - Conta de Jesus aumenta

"O Arsenal qualificou-se para os oitavos com Aubameyang e Saka em destaque. Esta foi mais uma eliminação na conta de Jorge Jesus, que já havia caído da Liga dos Campeões e da Taça da Liga."

Olé (Argentina) - Golpe ficou perto

"Otamendi e Cervi ficaram fora da Liga Europa. O Benfica esteve perto de dar o golpe ao Arsenal, num jogo na Grécia, mas foram os britânicos a assegurar a passagem aos 'oitavos'."