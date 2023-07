A dúvida central de Schmidt: Otamendi e saídas baralham contas

Morato é uma das opções para o eixo defensivo do Benfica

Lesão do argentino atrapalha os planos do técnico para a Supertaça, a juntar à indefinição de outros casos.

Entre as interrogações que se colocam quanto à saída ou não de Gonçalo Ramos e à eventual contratação de um guarda-redes, Roger Schmidt acrescenta-lhe uma dúvida estratégica, que tem a ver com o primeiro jogo oficial da época e com a posição específica de defesa-central.

Ao excesso de opções, juntou-se o período de baixa de Otamendi, que complicou as contas e a planificação do setor recuado para o embate com o FC Porto.