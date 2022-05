A convicção de Veríssimo: "Provámos contra o Ajax, em Liverpool, Alvalade..."

Treinador do Benfica convencido que a equipa vai derrotar o FC Porto e adiar a questão do título.

O Benfica está obrigado a vencer o FC Porto para impedir a festa dos dragões no Estádio da Luz, palco do clássico da ronda 33, marcado para as 18h00 de sábado. Nélson Veríssimo recordou outras batalhas das águias, como o triunfo em Alvalade, por dois golos sem resposta.

"Nós sabemos que implicações o resultado tem. Acima de tudo, temos de valorizar que vamos ter um clássico, um jogo de características diferentes. Ambas as equipas querem lutar pela vitória. Esse será naturalmente o nosso objetivo. Esta equipa já deu provas noutros momentos que está pronta para os jogos de maior dificuldade", afirmou.

"A equipa tem um grande orgulho quando sente que o contexto à volta direciona o resultado para um caminho que não é aquele que achamos que vai acontecer, provámos contra o Ajax, em Liverpool, Alvalade. Acreditamos muito no que andamos a fazer, os jogadores acreditam no seu valor. Uma das mais-valias desta equipa foi saber adaptar-se ao adversário e potenciar as virtudes próprias. O nosso foco amanhã, independentemente de tudo o que possa estar à volta deste jogo e dos cenários que se falam com alguma insistência, é sabermos o que temos de fazer. Vamos estar no final do jogo a festejar uma vitória", disse ainda.