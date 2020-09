A análise ao Benfica no teste com o Braga: Vlachodimos "assiste" Vinícius

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no particular com o Braga, que as águias venceram por 2-1.

Vlachodimos

Acabou por evitar males maiores para o Benfica em fases chave do jogo, em particular com as boas defesas onde negou golos a Gaitán (62") e Francisco Moura (89"). Decisivo a defender, permitiu que Vinícius selasse o triunfo.



Gilberto

Exibição de pouco fulgor ofensivo e alguns deslizes defensivos, entre eles um aos 30", que facilitou lance muito perigoso ao adversário.



André Almeida

Adaptado a uma posição praticamente desconhecida, mostrou limitações posicionais naturais, bem visíveis no golo de Paulinho, que lhe apareceu nas costas sem marcação.



Ferro

Teve um excelente corte aos 16", anulando lance onde André Horta ameaçava isolar-se perante Vlachodimos. Alguns passes falhados, mas sem comprometer no geral.



Nuno Tavares

Ensaiou alguns cruzamentos nas subidas à linha, mantendo André Horta também controlado e, aos 74", quase marcou. Porém, o golo bracarense nasceu pelo seu lado, onde também Everton não fez a compensação perfeita.



Weigl

Vai começando a mostrar-se mais solto à frente da defesa, procurando ajudar na distribuição. Fez um jogo tranquilo mas pouco exuberante.



Taarabt

Depois de se evidenciar pela positiva em jogos anteriores, ontem estragou tudo com uma expulsão desnecessária, após dois amarelos por entradas duras. Lento, abusou do contacto.



Rafa

No início da partida deu sinais de querer agitar o jogo frente à sua ex-equipa, mas, com o tempo, foi desaparecendo das zonas de decisão.



Everton

Voltou a ensaiar aquele que parece ser o seu movimento preferido, saindo da ala esquerda para o meio e rematar. Desta vez faltou-lhe pontaria em dois remates, aos 47" e aos 59". Foi, também, demasiado "macio" no lance do golo do Braga, onde poderia ter sido mais assertivo com André Horta.

Pizzi

Fica ligado ao resultado pela assistência para o 1-1, além de também ter procurado marcar. Aos 7" acertou na barra e aos 22" o esférico saiu-lhe para fora.



Pedrinho

Mal saiu do banco tentou um remate artístico, de bicicleta, sem sucesso. Aos 90"+4" falhou o alvo. Ativo mas, por vezes, precipitado.



Diogo Gonçalves

Encostou na ala esquerda mas não teve muita intervenção com a equipa reduzida a dez.



João Ferreira

Teve mais dificuldades com Gaitán do que com Francisco Moura, beneficiando quando o argentino foi para o meio.



Chiquinho

Também não conseguiu mostrar muito serviço, em parte por ter entrado numa equipa com menos um.



Cervi

Na função de lateral-esquerdo, evidenciou eficácia mas também não teve muito tempo para brilhar.



Gabriel

Depois da expulsão de Taarabt, entrou para jogar mais recuado do que lhe é normal. Por isso, foi pouco construtor.