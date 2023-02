Médio italiano, que atua na equipa B, não deverá renovar com as águias.

Com o contrato a expirar em junho e sem acordo para renovar, Cher Ndour está em vias de deixar o Benfica a custo zero. O médio de 18 anos, que chegou ao Seixal depois de terminar contrato com a Atalanta, pode voltar a Itália.

Segundo relatou esta sexta-feira o jornal "Gazzetta dello Sport", a Juventus está a tentar convencer o jogador a fazer parte do plantel onde está o seu ídolo, Paul Pogba.