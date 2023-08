Transferência de Prestianni para o Benfica não avança por falta de dirigentes

Jovem argentino Prestianni seguiu com o plantel do Vélez para um miniestágio, mas já tem o futuro definido, para o ingresso no Benfica em janeiro. Águias querem tudo assinado... já.

Gianluca Prestianni vai reforçar o Benfica em janeiro de 2024, quando atingir a maioridade, mas os contornos da transferência ainda carecem de carimbo oficial em relação às condições acertadas pelo diretor desportivo das águias, Rui Pedro Braz, na última viagem que fez a Buenos Aires, numa base de oito milhões de euros, mais bónus, pelo extremo.

O Vélez vive um momento de caos diretivo que atrasou a confirmação do negócio com os encarnados, mas que não o deverá colocar em causa. O ataque dos adeptos, na semana passada, a alguns jogadores, que foram agredidos - incluindo Prestianni -, provocou a derrocada da hierarquia diretiva do clube, que é dirigido atualmente por uma comissão diretiva, enquanto não se realizam eleições.

Nesta altura, subsistem dúvidas sobre se a comissão diretiva poderá viabilizar um negócio desta envergadura, mas é certo que as águias não desistiram do jogador, com quem têm já um entendimento para cinco anos de contrato. Pela forte cobiça em torno do jogador que está em estágio, em Córdoba, com os restantes companheiros, as águias estão a pressionar para que tudo passe rapidamente para o papel, até porque se trata de uma grande aposta do Benfica.

