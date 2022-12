Schjelderup interessa ao Benfica e publicação nas redes sociais acentua a suspeita

No verão, Schjelderup foi tentado também pelo Sevilha, que terá colocado em cima de mesa dez milhões de euros, insuficientes para convencer o Nordsjaelland.

Andreas Schjelderup partilhou um vídeo na rede social Instagram, no qual usa o emoji da águia. Uma opção do jogador que eleva a suspeita de que o extremo do Nordsjaelland estará a caminho do Benfica, conforme O JOGO refere na edição impressa desta quarta-feira.

Em destaque na Dinamarca em 2022/23, até fruto dos dez golos marcados em 17 partidas realizadas, Schjelderup tem despertado a atenção de importantes clubes da Europa e agora, segundo a Imprensa italiana, o Milan pensa também em avançar para a contratação do futebolista de 18 anos.

As águias já encetaram contactos com os responsáveis do Nordsjaelland, tendo Rui Pedro Braz, diretor-desportivo do Benfica, viajado com destino à Dinamarca no sentido de discutir o processo, admitindo seguir o modelo implementado já com Enzo Fernández, ou seja, pagar um valor fixo e estabelecer ainda valores adicionais.

