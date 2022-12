Rui Costa deixa alerta para o "deslumbramento" no Benfica

Presidente do Benfica, Rui Costa, avalia o arranque de temporada como "muito positivo", mas avisa que "falta muito para as conquistas"

As competições nacionais pararam por causa do Mundial numa altura em que o Benfica lidera de forma destacada o campeonato. Porém, e já perspectivando o regresso no pós-Mundial, Rui Costa deixou ontem um aviso interno, com o presidente do clube da Luz a alertar para os perigos do "deslumbramento".

"Após a interrupção do campeonato e naquilo que são as modalidades, em que o que procuramos é ganhar, aquilo que teremos de fazer é manter o foco que tivemos no início do campeonato para preparar e programar todas as equipas e os títulos que queremos, apesar de as coisas estarem como estão neste momento. É nesse caminho que queremos ir", afirmou Rui Costa, este domingo, à BTV.

Presente no Estádio da Luz na grande final do 8.º Torneio Mundial de Sueca das Casas Benfica, onde estiveram presentes 41 embaixadas do clube e cerca de 900 participantes, o líder dos benfiquistas reconheceu que "está a ser um ano muito positivo", mas lembrou que "falta muito até às conquistas". "Este foco não pode ser perdido nem podemos estar com o deslumbramento de as coisas estarem a correr bem", atirou Rui Costa.

Reconhecendo sentir-se bem "com esta multidão de vermelho", o antigo camisola 10 das águias ouviu vivas ao presidente das centenas de adeptos presentes no evento, daí que a intenção passe por trabalhar "afincadamente" para que "os anos acabem como está a correr este a nível desportivo". "São pessoas que vivem o Benfica de uma forma diferente porque não podem estar tão presentes como outras. Sinto-me honrado, orgulhoso, é um bom momento do clube e, por isso, é natural que as coisas sejam vistas de uma forma mais positiva. O nosso trabalho é esse, tentar fazer com que a família benfiquista esteja cada vez mais unida e tenha cada vez mais prazer no seu clube", disse ainda.