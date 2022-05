Domingos Soares de Oliveira, um dos dois CEO da SAD do Benfica, avisa para as consequências do Benfica falhar a Liga dos Campeões de 2022/23

O ataque é uma das áreas em que o plantel encarnado mais irá sofrer mudanças, a começar logo com a saída de Darwin. Muitos são os colossos europeus que se têm posicionado no sentido de garantir o dianteiro do Benfica, mas há um que tenta já colocar-se na liderança da corrida e com muitos milhões em cima da mesa. Trata-se do Paris Saint-Germain, clube cuja intenção de contratar o uruguaio já é conhecida na Luz, e que estará já a preparar uma oferta em torno de 120 milhões de euros (a cláusula de rescisão ascende a 150 milhões) para superar toda e qualquer concorrência.

Ora do mesmo dia em que Darwin voltou a ser notícia, no caso a eventual saída, Domingos Soares de Oliveira, CEO da SAD do Benfica, foi entrevistado pelo site económico ECO, explicando que "o Benfica não está obrigado a vender Darwin". Todavia, avisa que se o clube falhar a Liga dos Campeões, terá de haver mais vendas.