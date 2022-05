Nicolàs Quagliata está na mira do Benfica e custa 2,5 milhões de euros

Médio uruguaio de 22 anos que alinha no Montevideu Wanderers.

Empenhado na contratação de três alvos prioritários para a próxima temporada, também o uruguaio Nicolàs Quagliata, médio de 22 anos que alinha no Montevideu Wanderers, está na mira do Benfica.

Este emblema que está na sexta posição da liga daquele país da América do Sul pretende uma verba na ordem dos 2,5 milhões de euros por um atleta que tem capacidade de desequilíbrio no um contra um e que tem potencial para representar a seleção celeste, embora o próxima Mundial venha ainda cedo para as suas ambições.

Uma fonte próxima deste emblema de Montevideu admitiu a O JOGO que o Benfica está interessado no jogador. Apesar disso, nenhum membro da Direção do Wanderers pretende ainda fazer comentários sobre um eventual negócio.