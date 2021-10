Movimento Servir o Benfica reclama a venda imediata do Red Pass

Presidente candidato do clube indicara que o cartão iria ser novamente comercializado "até ao final do ano", mas este conjunto de sócios pretende antecipar esse cenário

Numa altura em que já não existem limitações à presença de espetadores nos recintos desportivos, o Movimento Servir o Benfica instou, esta segunda-feira, a direção demissionária do clube lisboeta ao "início imediato" da venda do Red Pass.

O Movimento Servir o Benfica denota que a equipa disputará, na Luz, mais seis jogos em 2021, relativos à Liga Bwin e Champions (Bayern, Braga, Sporting, Dínamo Kiev e Marítimo), pelo que se opõe à possibilidade de renovação do 'red pass' até "ao final deste ano", tal como estipulou, recentemente, a direção demissionária.

"Até ao final do ano, vamos colocar o Red Pass à venda. Estávamos à espera que esta notícia chegasse para avançarmos com esta questão", afirmara o presidente candidato Rui Costa, em reação ao anúncio libertador da DGS. "Não existe qualquer motivo ou racional que justifique o adiamento da comercialização dos lugares anuais no estádio e nos pavilhões", contrapõe a nota do Movimento Servir o Benfica.

Em oposição à subida dos preços da bilhética nesta época, em compensação do impacto da pandemia nas receitas, o Movimento Servir o Benfica entende ainda que "não é admissível que o ónus de compensar a diminuição das receitas de bilhética do ano passado passe para os sócios, que ao comprar jogo a jogo aumentam 200 ou 300% o gasto anual só nas idas ao Estádio da Luz", pode ler-se.

Em comunicado, é sugerido, dado o espaço temporal até ao próximo jogo das águias em casa (dia 20), a implementação de quatro medidas: a) comercialização com prioridade aos detentores do cartão em 19/20, b) fazer o upload, no ato da aquisição, do certificado de vacinação para eliminar a verificação à porta de acesso ao estádio, assim como em caso de venda de bilhetes para sócios e restante público e c) dirigir as pessoas sem certificado validado para portas específicas de acesso à bancada.