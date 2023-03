A O JOGO, o antigo árbitro e agora VAR diz estar "tranquilo" e "disponível" para esclarecer o que for necessário. E nega contactos com o Benfica

O Ministério Público está a analisar as contas bancárias de Hugo Miguel e Bruno Esteves, antigos árbitros e agora VAR, no âmbito do processo de alegada corrupção desportiva do Benfica, mas o primeiro, a O JOGO, garante desconhecer tal situação e pronto para prestar esclarecimentos. Até porque diz nada temer.