 Gedson acusa MRP Positionumber e Miguel Pinho responde ao jogador

A notícia refere que em causa estará o facto da empresa, liderada por Miguel Pinho, ter assumido a representação, ao mesmo tempo, do médio e do Benfica

O jornal Público avança este sábado que Gedson Fernandes apresentou queixa na Comissão de Intermediários da FPF contra a MRP Positionumber, que o representou durante várias épocas e com a qual decidiu cortar relações de forma unilateral.

A notícia refere que em causa estará o facto da empresa, liderada por Miguel Pinho, ter assumido a representação, ao mesmo tempo, do médio e do Benfica aquando dos contratos que o jogador assinou com o clube da Luz.

Perante esta notícia, Miguel Pinho, numa publicação nas redes sociais, desmente as acusações do jogador e acrescenta que vai apresentar "queixa criminal contra o jornalista, o Público e Gedson".



A notícia, refere o agente, "está eivada de falsidades e visa apenas difamar a Positionumber", acrescentando que se resume a "guerra de empresários". O líder da MRP Positionumber diz mesmo saber a razão da notícia: "Vem na sequência da ameaça/chantagem que foi feita, de que seria apresentada uma queixa contra a Positionumber se esta não desistisse do recurso na ação que moveu contra Gedson".