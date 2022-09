Enzo Fernández estreia-se na Argentina com remate ao poste

Enzo Fernandez com a camisola da Argentina

Redação com Lusa

A Argentina, liderada pela classe ímpar de Lionel Messi, venceu na sexta-feira as Honduras por 3-0, em Miami Gardens, na Florida, num particular que marcou a estreia pelos albicelestes do benfiquista Enzo Fernández.

Aaos 65 minutos, o selecionador Lionel Scaloni lançou o médio do Benfica, para o lugar de Leandro Paredes.

Na parte final, destaque para um remate ao poste esquerdo de Enzo Fernández, que quase teve uma estreia perfeita, sendo que, com toda a naturalidade, posicionando-se à frente da defesa, como 6, jogou ao nível que tem atuado ao serviço do Benfica.