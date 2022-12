Enzo com Messi e Julian Alvárez

A concorrência é todavia, de peso

Golo de Enzo, médio do Benfica, no Argentina-México, da fase de grupos, figura entre os 10 candidatos a melhor do Mundial'2022, que a seleção albiceleste acabou por conquistar.

A concorrência é todavia, de peso, com o brasileiro Richarlison a surgir na lista em duas ocasiões, bem como Mbappé e Neymar, entre outros

Pode votar no site da FIFA