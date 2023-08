Domingos Soares de Oliveira apontado a CEO do Al Ittihad

Domingos Soares de Oliveira - que estará de saída do Benfica - esteve já sede do clube em Jeddah

O nome de Domingos Soares de Oliveira surgiu esta segunda-feira na imprensa saudita como estando muito perto de ser anunciado como CEO do Al Ittihad, cargo que exerce no Benfica há longos anos.

Segundo a publicação Arriyadiyah, Domingos Soares de Oliveira - que estará de saída do Benfica - esteve já sede do clube em Jeddah, onde reuniu com os mais altos responsáveis.

A equipa do Al-Ittihad é treinada por Nuno Espírito Santo e neste defeso já se reforçou, para defender o título de campeão, com Benzema, Kanté, Fabinho e o português Jota.

O Fundo Público de Investimento Saudita, que possui 75% de quatro clubes de futebol, Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, recomenda, rercorda a notícia, que um CEO estrangeiro, a ser selecionado, possua experiência em clubes que participaram na Liga dos Campeões ou Premier League.

