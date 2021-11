Youth League: Benfica vence em Barcelona e assegura play-off

Após esta quinta e penúltima jornada, o Dínamo Kiev, que venceu na receção ao Bayern Munique, por 2-1, soma 13 pontos, o Benfica 12

O Benfica voltou a vencer o Barcelona, na tarde desta terça-feira, no Estádio Johan Cruyff, em desafio da 5.ª jornada do grupo E da UEFA Youth League. Após fazer 4-0 a 2 de setembro, os encarnados triunfaram em Espanha por 3-0.

Os golos da equipa de Luís Castro foram marcados por Neto, um golaço aos 30 minutos, Tomás Araújo (com um penálti aoso 45+4') e Pedro Santos (64'). Com mais três pontos somados, o Benfica assegurou, no mínimo, os play-offs da competição.

Após esta quinta e penúltima jornada, o Dínamo Kiev, que venceu na receção ao Bayern Munique, por 2-1, soma 13 pontos, o Benfica 12, o Barcelona quatro e o Bayern Munique não tem qualquer ponto conquistado.

O primeiro classificado do agrupamento segue diretamente para os oitavos de final da competição, enquanto o segundo vai disputar os play-offs de acesso a essa fase, com uma equipa proveniente do "caminho das Ligas".

O FC Porto (no reduto do Liverpool) e o Sporting (anfitrião do Borussia Dortmund) entram em ação na quarta-feira, sendo que os "dragões", campeões em 2018/19, lideram o Grupo B e os "leões" seguem no terceiro lugar do Grupo C.

5.ª Jornada

Terça-feira, 23 novembro

Dínamo Kiev, Ucr - Bayern Munique, Ale, 2-1

FC Barcelona, Esp - Benfica, Por, 0-3

Classificação: J V E D GOLOS P

1. Dínamo Kiev 5 4 1 0 14-2 13

2. Benfica 5 4 0 1 13-4 12

3. FC Barcelona 5 1 1 3 3-11 4

4. Bayern Mujnique 5 0 0 5 1-14 0

Falta disputar

6.ª Jornada

Quarta-feira, 8 dezembro

Benfica, Por - Dinamo Kiev, Ucr, 15:00

Bayern Munique, Ale - FC Barcelona, Esp, 15:00

Nota: O primeiro classificado qualifica-se para os oitavos de final, enquanto o segundo qualifica-se para um 'play-off' de acesso aos oitavos de final. O terceiro e o quarto são eliminados.