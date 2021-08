O Benfica não deverá deixar o caso passar em claro, equacionando mesmo uma queixa à UEFA.

A comitiva do Benfica, que ficou alojada numa unidade hoteleira no centro de Eindhoven, viveu uma madrugada diferente. Pelas 4h00 um grupo de indivíduos, alegadamente ligados ao PSV, montaram um espetáculo de fogo de artifício à porta do hotel, despertando assim jogadores, técnicos e staff das águias.

O incidente não teve mais consequências para lá de uma noite menos bem dormida mas o Benfica não deverá deixar o caso passar em claro, equacionando mesmo uma queixa à UEFA.

"É lamentável. Sabemos o que está por trás disso, mas não é um fogo de artifício que vai mudar o que queremos fazer", afirmou Luisão em declarações à TVI antes do jogo. Refira-se que à partida para o estádio havia cerca de 50 adeptos do Benfica que foram dar apoio à equipa.