Saída de Enzo a duas horas do limite impossibilitou chegada de substituto, explicou Rui Costa

A saída de Enzo Fernández a duas horas do fecho do mercado de transferências impossibilitou que o Benfica assegurasse um substituto adequado para o médio argentino, confidenciou o presidente dos encarnados, Rui Costa.

"Estivemos sempre prontos para qualquer situação. Era nossa vontade não prescindirmos de nenhum titular. Inicialmente, e a menos que o Chelsea chegasse ao valor da cláusula, o Enzo não era para substituir. Portanto, não estava equacionado qualquer médio-centro quando fizemos a primeira avaliação sobre as necessidades do plantel", disse Rui Costa, em entrevista à BTV.

Contudo, a última investida dos londrinos, que pagaram 121 milhões de euros (ME), e a intransigência do jogador em querer sair, quando faltavam duas horas para o fecho do mercado, impossibilitaram que o Benfica assegurasse "uma mais-valia" para suprir a vaga do argentino, de 22 anos.

"Estávamos prontos para qualquer substituição, mas foi um valor [121 ME] que chegou a dois dias do fecho do mercado e, a dez horas desse mesmo fecho, ainda estava em cima da mesa a possibilidade de ficar no plantel. Todos os alvos que tínhamos em mente, eram muito difíceis de trazer, sendo o último dia do mercado", referiu.

De resto, Rui Costa continuou a explicação para a ausência de um substituto de Enzo: "Só traríamos uma mais-valia. No último dia de mercado, não só os clubes já não os libertavam, como os jogadores passaram a custar 40 ou 50 ME. Os alvos teriam de ser mais-valias. Não conseguindo os alvos que pretendíamos, não traria um jogador só por trazer para o lugar do Enzo. Ou trazia uma mais-valia, ou um jogador só para completar, temos os jovens da equipa B. Tínhamos um par de alvos bem vincados, mas que já não eram possíveis naquele momento".

Por outro lado, Rui Costa advertiu que "às vezes, com a saída de um, nasce outro", deixando um exemplo bem vincado: "O António Silva começou como central da equipa B e, face às lesões de outros, hoje é titular na equipa A. Temos de acreditar nos jogadores que nos querem representar e não nos que não nos querem representar".

Depois de ter chegado ao clube da Luz em meados de julho de 2022, proveniente do River Plate, por 10 ME, aos quais podiam acrescer oito milhões por objetivos, Enzo Fernández mudou-se para os 'blues', que pagaram um milhão de euros acima da cláusula de rescisão, que estava estipulada nos 120 ME.

A transferência de Enzo para o Chelsea corresponde à venda mais alta de um clube português, agora à frente de João Félix, que se mudou por 120 ME do Benfica para o Atlético de Madrid, em 2019.