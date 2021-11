Lucas Veríssimo saiu lesionado do Benfica-Braga

Declarações de Jorge Jesus, à BTV, após o Benfica-Braga (6-1), da 11ª jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo e Lucas Veríssimo: "Foi uma vitoria brilhante. 6-1 não é fácil. O Benfica foi muito forte na recuperação da bola. Com os golos foi crescendo e ganhando confiança. Algumas coisas muito boas, mas infelizmente temos a lesão do Lucas Veríssimo, que segundo me parece é gravíssima."

O resultado: "Fica o resultado, a exibição, a forma como o Benfica acelerou. Baralhou a estrutura do Braga, foi uma resposta à especulação desta semana para desvalorizar e pressionar para o caso de algo acontecer hoje".