Yves Baraye reforça ataque do Belenenses

Formado nos franceses do Marselha e nos italianos da Udinese

O avançado senegalês Yves Baraye, que estava sem contrato e era um jogador livre, é reforço do Belenenses , anunciou o 18.º e último classificado da I Liga Bwin.

Nas duas últimas temporadas, o dianteiro de 29 anos esteve ao serviço do Gil Vicente, a primeira das quais por empréstimo dos italianos do Parma, ao qual esteve vinculado durante cinco anos, tratando-se, portanto, de um regresso ao campeonato português.

Formado nos franceses do Marselha e nos italianos da Udinese, Yves Baraye também representou, a nível sénior, o Lumezzane e a Juve Stabia, emprestado pelo conjunto de Udine, e o Torres Calcio, além do Padova, cedido pelo Parma, todos transalpinos.

O Belenenses soma 12 pontos em 20 jornadas realizadas, situando-se na lanterna-vermelha da I Liga, visitando na 21.ª ronda o Moreirense, 17.ª e penúltimo, com 16, na segunda-feira, às 21:15, com arbitragem de Nuno Almeida, da associação do Algarve.