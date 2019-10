"Varela não tem nada a provar no futebol nacional"

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, comentou o triunfo por 3-2 sobre o Aves, a exibição de Varela e a escolha de André Moreira para a baliza, em detrimento do habitual titular no campeonato.

Análise: "Ficou bem patente que a equipa teve estofo e que lutou contra a adversidade. O primeiro golo do Aves nasce de um ressalto. Reagimos, entrámos no jogo, empatámos rápido e estivemos por cima do jogo até ao segundo golo do Aves. Voltámos a reagir e ainda conseguimos empatar na primeira parte. Na segunda, estabilizámos, passámos para a frente do marcador e penso que a vitória é inteiramente justa, atendendo ao que aconteceu. O Aves fez um bom jogo e deu uma boa réplica. Estiveram duas boas equipas em campo, mas ganhámos de forma meritória".

Jogo não foi muito atrativo: "Este jogo não foi muito bem jogado de parte a parte. Teve muitos duelos, com muito choque. Vitórias são vitórias, independentemente da qualidade do jogo. As equipas bateram-se muito bem, nem sempre com um futebol muito atrativo".

Estado da equipa: "Estamos a fazer um bom trabalho, estamos serenos e a construir algo juntos. Em termos anímicos, as vitórias são importantes. Em cinco jogos, vencemos três. Não estamos à espera de jogos fáceis e as vitórias dão sempre um lado anímico a toda a gente, que é importante capitalizar".

Varela: "O Silvestre Varela fez um bom jogo, à semelhança de toda a equipa. Não tem nada a provar no futebol nacional, é um rapaz humilde, jogou bem com a bola, esteve em alguns lances capitais do jogo. É um elemento que nos traz coisas diferentes e temos muito orgulho que ele esteja connosco".

Escolha de André Moreira para a baliza: "Temos três muito bons guarda-redes. O André Moreira foi opção na Taça e hoje, o Koffi é muito bom guarda-redes e muito bom miúdo. Por questões de estabilidade emocional, de estar longe da família, tal como o Show, são jogadores que gostamos muito de querer ajudar. Hoje, a escolha foi no André Moreira e ele cumpriu. Continuamos a contar com o Koffi e queremos ajudá-lo nas questões pessoais, que têm interferência no lado emocional de qualquer pessoa."