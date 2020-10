O treinador do Belenenses admite que equipa está preparada para conquistar os três pontos frente ao Nacional

O treinador do Belenenses SAD, Petit, sublinhou este sábado a vontade de "minimizar os erros" da derrota (2-1) da jornada anterior, na terceira ronda da I Liga na visita ao Nacional.

"É um campo extremamente difícil de jogar. Vamos tentar minimizar os erros que aconteceram no jogo passado, sabendo que, do outro lado, está uma equipa com bons jogadores, com ideias fixas do treinador, mas estamos preparados para conquistar os três pontos", afirmou.

O Nacional subiu este ano à I Liga e, nas primeiras duas jornadas, somou uma vitória e um empate, sob orientação de Luís Freire, treinador que se está a estrear no escalão máximo do futebol português e que mereceu elogios de Petit.

"É um treinador jovem, há alguns anos a trabalhar em competições inferiores, tem subido passo a passo. Tem um processo bem feito em termos ofensivos", disse, alertando, contudo, para algumas fragilidades que o Belenenses SAD pode explorar: "Criam situações de golo, mas depois descompensam-se em termos defensivos. É uma equipa com algumas rotinas interessantes, mas trabalhámos aspetos para não sermos surpreendidos".

A muito poucos dias do fecho do "mercado", Petit recebeu o guarda-redes russo Kritciuk, que "é uma opção que pode ir já para jogo", mas o treinador espera mais novidades no plantel, após ter dito, no rescaldo da derrota com o Famalicão, que fazia falta um "jogador na área que pudesse dar mais poder no jogo aéreo".

"Estamos a trabalhar com a estrutura, é um jogador que pode surgir. Tive de me queixar. Fomos à procura do empate, tivemos muitos cruzamentos e livres, mas precisamos de um jogador diferente do Cassierra na área", explicou, revelando que, na segunda ou terça-feira, o avançado identificado deverá ser oficializado.

Ainda sobre o "mercado" de transferências, Petit realçou que, após a data de encerramento (06 de outubro), jogadores desempregados podem assinar. Em sentido contrário, jogadores que não contam, como Francisco Varela, Chano e Dieguinho, ainda poderão sair.

"Estamos em perfeita sintonia com a administração. Disse que queria um plantel com 20, mais três guarda-redes, e é nesse lote de jogadores que vamos trabalhar", frisou.

Os defesas Gonçalo Silva, Eduardo Kau, Chima Akas e Nilton Varela continuam no boletim clínico, enquanto o "reforço" Richard Rodrigues já estará na comitiva que viaja para a Madeira e pode ser opção.