Um homem dos sete ofícios: "Carraça dá-se muito bem em qualquer posição"

O lateral tem desempenhado vários funções no Belenenses, algo que não surpreende o professor Neca, que trabalhou com ele no Boavista.

Contratado no verão, por empréstimo do FC Porto, para suprir a vaga deixada por Tiago Esgaio no lado direito da defesa, Carraça tem sido um verdadeiro homem dos sete ofícios no Belenenses. Começou por ser utilizado como lateral por Petit, mas depois os treinadores que se seguiram no comando técnico colocaram-no em outras posições. Foi utilizado por Filipe Cândido como central numa linha a três e, mais recentemente, Franclim Carvalho apostou no camisola 17 no meio-campo. Anteontem, na vitória sobre o V. Guimarães (1-0), Carraça experimentou mais uma posição esta época, desta vez nas alas do ataque.

A aposta resultou em cheio, com o polivalente defesa a assistir Alisson Safira no golo e a criar duas boas oportunidades para marcar. Esta capacidade de jogar em várias zonas do terreno, não surpreende o professor Neca, que trabalhou com Carraça durante um ano no Boavista. "É um jogador que lê muito bem o jogo, por isso adapta-se a várias posições. Tecnicamente é muito bom e tem um remate forte, o que o torna perigoso nas bolas paradas", vinca, em conversa com O JOGO.

O antigo adjunto de Lito Vidigal nos axadrezados considera que o camisola 17 belenense desempenha bem qualquer uma das posições, mas há uma função no qual considera que o jogador emprestado pelo FC Porto rende mais. "Em minha opinião, ele funciona melhor como médio, podendo atuar pelo lado direito ou esquerdo. Não só pela qualidade e precisão que tem no passe, mas também por ter um pontapé muito forte", aponta.

Apesar de cumprir em zonas defensivas, o professor Neca considera que o lateral se evidencia quando joga perto da baliza. "Quanto mais avançado no terreno, maior será a influência dele dentro da equipa. E o Belenenses só tem a ganhar se ele jogar do meio-campo para a frente. Tem capacidade de desmarcar e assistir e procura sempre colocar o individual em prol do coletivo", elogia o técnico.

Esta época no Jamor, Carraça tem sido um dos elementos mais utilizados e nem as duas mudanças na equipa técnica lhe retiraram o estatuto de titular.

Já realizou 19 jogos com a camisola belenense e conta três assistências, a última das quias ajudou numa importante vitória sobre o V. Guimarães que abre novas perspetivas para a luta difícil pela permanência na Liga Bwin.