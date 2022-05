Três jogadores ainda por transferir no Belenenses

Sithole, Afonso Sousa e Safira estão por colocar. Luiz Felipe está a caminho do Boavista.

Com a transferência do guarda-redes Luiz Felipe já bem encaminhada para o Boavista, a SAD do Belenenses procura ainda realizar mais três encaixes financeiros, de forma a superar a perda de receitas motivadas pela descida à Liga SABSEG.

Os médios Sithole e Afonso Sousa e o avançado Alisson Safira são os jogadores com mercado e que o clube ainda pretende transferir.