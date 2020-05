Treinos coletivos após o primeiro caso no futebol português: "Tínhamos de dar o exemplo"

Depois do caso positivo de Sithole, o plantel liderado por Petit teve de efetuar mais dois testes de despiste antes de abandonar os trabalhos individuais.

O plantel da SAD do Belenenses iniciou esta sexta-feira os treinos coletivos, depois de quase duas semanas a trabalhar de forma individual, a exemplo do que aconteceu com praticamente todos os clubes da I Liga. A novidade foi dada pelo treinador Belenenses, Petit, em declarações à TVI24.

Recorde-se que foi na equipa do Jamor que surgiu o primeiro caso positivo de covid-19 no futebol nacional, mais precisamente do médio Sithole. Depois, como tinha estipulado com o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ) para treinar no Estádio Nacional, a SAD realizou mais dois testes, sendo que o último aconteceu esta semana. E só após dois testes negativos é que o plantel iniciou os treinos coletivos.

Petit assumiu que não foi fácil lidar com o caso positivo que apareceu no plantel. "Sabíamos que podia acontecer, falamos entre nós para saber como íamos resolver. Tínhamos de dar o exemplo para as outras equipas e conseguimos que os jogadores perdessem o receio nos treinos individuais", explicou.

O treinador do Belenenses SAD fez uma análise positiva do trabalho realizado até agora e espera que o grupo que comanda seja forte psicologicamente nos dez jogos que faltam jogar. "Estes jogadores vão ter 13 meses de competição, o aspeto psicológico vai ser muito importante também. Estamos a trabalhar para haja os jogadores estejam aptos. Estamos todos em pé de igualdade e isto é uma novidade para todos", comentou Petit.