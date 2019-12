Treinador do Belenenses opta pelo silêncio sobre caso do túnel do Jamor

Pedro Ribeiro esteve na conferência de imprensa de antevisão do Moreirense-Belenenses

Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, não quis adiantar mais nada sobre o caso do túnel do Jamor, ocorrido no intervalo do jogo com o FC Porto, do passado domingo.

"Estou aqui única e exclusivamente para falar sobre o jogo de amanhã em Moreira de Cónegos, que à semelhança de todos os jogos da Liga será muito difícil e competitivo. Estou disponível para responder a qualquer questão relacionada com isso", disse desde logo Pedro Ribeiro, descartando qualquer hipótese de vir a responder a perguntas sobre o incidente.

O assunto foi levantado mais vezes durante a conferência de imprensa, mas também desta feita o assessor de imprensa do Belenenses foi recordando que Pedro Ribeiro apenas falaria do jogo de domingo, em casa do Moreirense, a contar para a 14ª jornada da I Liga.