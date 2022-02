Treinador do Belenenses admite que urgência de pontuar é "cada vez maior"

Equipa do Jamor, que viveu uma semana "difícil psicologicamente", ocupa o 18.º e último lugar da classificação da Liga Bwin e diferença para linha de água é de seis pontos

O treinador do Belenenses admitiu, este sábado, que a urgência de somar pontos é "cada vez maior", mas mostrou-se confiante para a receção ao Vitória de Guimarães, relativa à 22.ª jornada da Liga Bwin.

Os "azuis" ocupam a 18.ª e última posição do campeonato, com 12 pontos, sete abaixo da zona de "salvação", e estão numa série de cinco jogos sem vencer (quatro derrotas e um empate), o último dos quais um pesado desaire na visita ao Moreirense, por 4-1.

"Foi uma semana difícil, face ao [último] resultado. Sentimos que, a cada jornada que passa, a urgência de somar pontos é maior. Foi uma semana difícil psicologicamente, porque os jogadores continuam a trabalhar muito bem", disse Franclim Carvalho, na antevisão.

Contudo, e mesmo reconhecendo qualidade aos vimaranenses, apesar das ausências dos médios Alfa Semedo e Tiago Silva e do avançado Óscar Estupiñán, o técnico frisou que este é um "jogo importante" para o Belenenses SAD, em que o objetivo é pontuar.

"Vamos ter um jogo muito difícil. [O Vitória de Guimarães] Tem soluções para colmatar essas ausências. É um jogo importante para nós, como era o de Moreira de Cónegos, e estamos confiantes. Queremos pontuar, obviamente", afirmou o técnico dos lisboetas.

Já após o final do período de transferências, em janeiro, o Belenenses garantiu as contratações dos avançados Baraye e Licá, que estão entre as opções "muito válidas" para o jogo, apesar do longo período sem partidas oficiais.

"Para o balneário, o Licá é muito importante, até pela figura e personalidade. É muito alegre e gosta de ajudar os mais novos, que o veem como uma referência. Agregado a isto, já conhecia o contexto do clube. É muito forte a trabalhar sobre a última linha do adversário e na finalização", elogiou Franclim Carvalho, que também vê o dianteiro senegalês Baraye como "uma pessoa muito bem-disposta e com vontade de jogar".

Um facto que também "está a complicar muito" o processo são as quatro expulsões nas últimas seis partidas, admitiu o treinador, de 34 anos.

"Tem influenciado o nosso rendimento. Não estamos com conforto para encarar o adversário em inferioridade. Para nós, tem sido mais penoso dado o nosso momento, não há que esconder isso", explicou o técnico.

O tempo útil médio de jogo na I Liga portuguesa, em comparação com outros países da Europa, também mereceu um comentário do timoneiro dos lisboetas, que considerou que esta "é uma questão que tem de preocupar toda a gente no futebol em Portugal".

"Deixa-me triste. Obviamente que há momentos em que o jogador sente que, se puder ficar mais 10 ou 15 segundos no chão, fica, mas nós nunca passamos essa informação. Temos de arranjar formas de aumentar o tempo útil de jogo e vender o nosso produto. Temos qualidade aqui, mas podemos fazer mais para mudar os números", expressou.

O avançado Pedro Nuno, recuperado de lesão, está de volta às opções, ao contrário do lateral esquerdo Nilton Varela, ainda lesionado, e do castigado Ndour, para além dos ausentes de longa data Francisco Teixeira e Rafael Camacho, também eles atacantes.

O lanterna-vermelha Belenenses, com 12 pontos, recebe o V. Guimarães, sexto classificado, com 30, no domingo, a partir das 18 horas, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo arbitrado por Rui Costa, juiz da associação do Porto.