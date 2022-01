Tomás Ribeiro despede-se: "Tive imenso orgulho por fazer parte do Belenenses"

Central foi oficializado no Grasshoppers, mas não esquece o clube que lhe permitiu dar este passo. O negócio rende mais de um milhão de euros à SAD do Belenenses.

Tomás Ribeiro já não é jogador do Belenenses. Como O JOGO já tinha noticiado, o central, de 22 anos, já estava na Suíça, mas só ontem, quinta-feira, foi oficializado como reforço do Grasshoppers, clube pelo qual assinou até 2026.

No momento da partida, o central não esqueceu quem o lançou no principal escalão do futebol nacional. "100 jogos depois, obrigado. Tive imenso orgulho por fazer parte do Belenenses, onde cresci como jogador e como pessoa. Agradeço a todos os treinadores e elementos do staff, mas sobretudo aos meus colegas de balneário e de equipa", escreveu, nas redes sociais.

Já a SAD do Belenenses, que lucrou mais de um milhão de euros com este negócio, também usou as redes sociais para agradecer todo o profissionalismo do defesa. "O agradecimento ao nosso capitão. Obrigado pelo exemplo, dedicação e pela liderança. Porque sabemos que o sucesso advém do trabalho, estamos certos de que a nova etapa será bem-sucedida", enalteceu o emblema do Jamor.

Lançado na equipa principal em 2019/20, Tomás Ribeiro impôs-se logo no onze e nem uma grave lesão no joelho esquerdo o impediu de singrar. No Grasshoppers vai reencontrar o guardião André Moreira e o médio André Santos, com quem partilhou o balneário no Belenenses.