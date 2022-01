Tomás Ribeiro, central do Belenenses, de novo rumor na imprensa turca

Jovem defesa apontado ao Galatasaray. Belenenses ainda não recebeu qualquer proposta concreta.

Tomás Ribeiro volta a estar na mira do Galatasaray. Depois do interesse demonstrado no verão, o central do Belenenses, de 22 anos, é novamente apontado ao emblema turco, de acordo com o jornal "Fanatik". Esta publicação diz mesmo que o clube treinado por Faith Terim deve avançar com uma proposta nos próximos dias.

Ao que O JOGO apurou, a SAD do Jamor tem recebido várias abordagens por Tomás Ribeiro, a exemplo do que já tinha acontecido na última janela de mercado, mas ainda não recebeu nenhuma proposta. O defesa é, a par de Afonso Sousa, o elemento com mais mercado no plantel liderado por Filipe Cândido.

Esta temporada, o camisola 4 belenense foi utilizado em 18 jogos, sempre na condição de titular e, apesar da juventude, foi promovido a capitão de equipa.