Tomás Ribeiro: Belenenses tem proposta e negócio pode ficar fechado esta semana

Central português está perto de rumar ao futebol suíço.

Tomás Ribeiro pode deixar em breve o Belenenses e assinar pelo Grasshoppers (Suíça). Ao que O JOGO apurou, a SAD belenense recebeu uma proposta do emblema suíço superior a um milhão de euros e o negócio pode ficar fechado esta semana.

Aliás, o central, de 22 anos, já não foi utilizado anteontem, no empate na casa do Marítimo (1-1), para não arriscar nenhuma lesão que pudesse comprometer a transferência.

Caso esta saída para o futebol suíço se efetive, Tomás Ribeiro vai encontrar no Grasshoppers os compatriotas André Moreira e André Santos, com quem recentemente partilhou o balneário no Belenenses.