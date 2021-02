Declarações de Petit após o empate do Belenenses frente ao V. Guimarães.

Petit, treinador do Belenenses, estava contente com o desempenho da sua equipa mas nem tanto com o empate (1-1), no encontro da jornada 18 com o V. Guimarães.

"É pouco para o que fizemos durante os 90 minutos de um jogo equilibrado e bem disputado, em que as melhores oportunidades foram nossas. O V. Guimarães só reagiu depois do nosso golo e empatou num lance de bola parada, aspeto em que costumamos ser fortes", salientou o técnico.

"Na segunda parte, o adversário só teve uma ocasião, e penso que em fora de jogo, enquanto nós tivemos uma bola no poste - já tínhamos tido uma na barra, na primeira parte -, uma situação de dois contra um, outra do Cafu Phete, enfim, tivemos oportunidades suficientes para conquistar os três pontos. Não era o resultado que queríamos, mas a equipa tentou tudo para obter outro e estou satisfeito com os jogadores", frisou.

A concluir, referiu que a equipa precisa de melhorar na finalização, mas que está a ficar à sua imagem, "uma equipa que não vira a cara à luta".