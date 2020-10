Petit diz ter soluções no plantel do Belenenses SAD para "ataque móvel"

Petit lamenta que o Belenenses SAD não tenha conseguido contratar mais um jogador para competir com Cassierra e Edi Semedo, mas disse ter avançados móveis no plantel que podem corresponder.

"Tentámos ir buscar ao mercado um jogador diferente do Cassierra e do Edi. Não conseguimos, mas ir buscar só por ir, não valia a pena. Sabemos das dificuldades que atravessamos neste período, mas somos nós treinadores que temos de nos adaptar. Posso jogar com avançados móveis na frente, com outras dinâmicas", admitiu.

Em conferência de imprensa de antevisão à partida da quarta jornada, com o Moreirense, Petit sublinhou as "duas boas semanas" de trabalho, devido à paragem para os compromissos internacionais, que permitiram à equipa melhorar, "não só em termos físicos, mas em termos defensivos e ofensivos".

"Trabalhámos mais para aquilo que queremos e temos de fazer, sabendo que, do outro lado, está uma equipa boa e de qualidade. Queremos dar uma boa resposta, amanhã [domingo] a Belenenses SAD faz 21 anos de existência e queremos dar uma alegria aos adeptos, num dia importante para nós", expressou.

Petit, que já orientou o Moreirense, nas temporadas 2016/17 e 2017/18, elogiou o conjunto de Ricardo Soares, que apresenta "dinâmicas muito idênticas" ao treinador, desde a temporada anterior, "mas com jogadores diferentes".

O treinador dos "azuis" mostrou-se satisfeito com o plantel e com as "dores de cabeça" em algumas posições, nomeadamente, na baliza, entre André Moreira e Kritciuk, ressalvando que o Belenenses SAD podia ter mais pontos somados nas três primeiras jornadas do campeonato.

"Entrámos bem no campeonato, em dois jogos fora fizemos quatro pontos. O jogo em casa com o Famalicão não era o resultado que queríamos, foi injusto, devíamos ter mais alguns pontos, mas não podemos olhar para trás e sim para a frente, para o adversário de amanhã [domingo]", apontou.

Durante os últimos dias, tem sido noticiada a alegada mudança de nome da equipa, com o presidente do Belenenses, Patrick Morais de Carvalho, a divulgar documentos que indiciam uma alteração do nome da SAD para Comporta FC, mas Petit explicou que são situações que "passam ao lado" do plantel.

Belenenses SAD, oitavo classificado, com quatro pontos, e Moreirense, 10.º, com os mesmos pontos, defrontam-se na quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras, em jogo marcado para as 15:00 de domingo, com arbitragem de António Nobre, da associação de Leiria.