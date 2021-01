"Temos gerido o Varela, até por causa da idade", admite Petit

Petit aborda o empate (0-0) em casa do Gil Vicente.

Análise ao encontro: "Satisfeito estaria com os três pontos. Não foi um jogo muito bem jogado. As equipas encaixaram-se uma na outra e respeitaram-se. Mas esperávamos mais. Estávamos num bom momento em termos de dinâmicas ofensivas e defensivas. Corrigimos algumas coisas ao intervalo. O Gil Vicente também teve mérito na pressão, obrigando-nos a lançamentos longos para o Miguel [Cardoso]. Na segunda parte, melhorámos e começámos a tomar conta do jogo. Tivemos uma, duas, três situações em que poderíamos definir melhor. É um resultado que se ajusta face ao que se passou. Temos de trabalhar mais."

Substituição de Taira: "O Taira [que foi substituído no início da segunda parte] também vinha de uma lesão. Melhorámos com o Bruno [Ramires]."

Defesa renovada: "Não sofremos. É muito difícil criar oportunidades contra este Belenenses SAD. Agradou-me a consistência defensiva. Tentámos equilibrar [a defesa face aos castigos]. Os três centrais [Henrique, Cafú Phete e Tomás Ribeiro] não estão cá. Jogaram outros. Eles sabem as dinâmicas. Têm de trabalhar o máximo para, quando tiverem a sua oportunidade, conseguirem agarrá-la. O Gonçalo vinha de uma lesão grave. Esteve seis meses parado. Todos os jogadores são importantes. O Gonçalo é o jogador mais antigo que está no Belenenses SAD. É um jogador que dá tudo pela equipa. Agora, regressam o Henrique, o Cafú Phete e o Tomás [Ribeiro]. Vou ter uma dor de cabeça [para as escolhas no eixo da defesa], mas isso agrada-me."

Lesão de Varela e nove jogadores portugueses em campo: "Jogámos com nove jogadores portugueses. A nossa média tem sido nove ou 10 jogadores portugueses por jogo. Temos aproveitado a equipa sub-23. O Varela tem sentido algumas limitações na parte do gémeo. Temos gerido o Varela, até por causa da idade. Foi uma substituição forçada [aos 15 minutos]."