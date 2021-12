Surto no Belenenses: "Sintomas de congestão nasal e tosse, alguns com febre e mialgias"

Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube, o Belenenses SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada

O surto do coronavírus SARS-CoV-2 no Belenenses, com a variante Ómicron, colocou 79 pessoas diretamente ligadas ao clube em isolamento, das quais 19 estão infetadas, informou a equipa da Luga Bwin.

"As pessoas infetadas apresentaram-se, na sua maioria, com sintomas de congestão nasal e tosse, algumas com febre e mialgias. Todos estão a apresentar uma evolução favorável e estão a ser diariamente acompanhadas pelo departamento médico da Belenenses SAD e também pela Direção-Geral de Saúde [DGS]. A presença da nova variante, a Ómicron., implica um seguimento ainda mais próximo do que seria normal, quer pela DGS, quer pelo clube", explicaram.

Este comunicado surge ao "sexto dia de isolamento absoluto", que também está a ser "cumprido pelas respetivas famílias", sendo que "alguns dos doentes estão a receber medicação para combater alguns sintomas".

Devido a um surto do coronavírus SARS-CoV-2 que atingiu jogadores, treinadores e elementos da estrutura do clube, o Belenenses SAD apresentou-se com nove jogadores no jogo com o Benfica, da 12.ª jornada da I Liga.

O encontro foi suspenso no início da segunda parte, aos 48 minutos, depois de os azuis terem ficado sem o número mínimo de futebolistas legalmente exigido para o desenrolar de um jogo (sete).